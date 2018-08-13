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Опасную яму на Щекинском шоссе в Туле будут изучать геофизики
Фото Дмитрия Дзюбина.

Опасную яму на Щекинском шоссе в Туле будут изучать геофизики

Рытвине уже три года, и она всё растет!

Опасную яму на Щекинском шоссе в районе «Долины Х» знает, пожалуй, каждый автолюбитель. Она огорожена уже больше года, а появилась в этом месте около трех лет назад: разрослась из трещины на асфальте.

Сначала на нее не обращали внимание, потом пытались засыпать, но яма поглощала щебенку и продолжала расти. Год назад рытвину огородили.

Дорожники выяснили, что яма «просто так не сдастся» — нужны работы капитального характера: основание дороги размывают подземные воды. Полностью ремонт этой ямы может обойтись городу в 10 млн рублей.

Вот что сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы:

– В настоящее время проводятся аукционные процедуры для заключения контракта на выполнение геофизического обследования данного участка. В ходе него будет точно установлена причина, которая приводит к разрушению основания дороги.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:52 +3
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