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Юная тулячка Виктория Андрианова завоевала Гран-при международного конкурса талантов

Юная тулячка Виктория Андрианова завоевала Гран-при международного конкурса талантов

В четырех номинациях за звание лучших боролись более 200 участников со всей России.

В Анапе завершился IV Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Лазурная звезда». За звание лучших в четырех номинациях — «вокал», «хореография», «малые театральные формы и художественное чтение» и «цирковое искусство» — боролись более 200 участников из различных регионов страны.

Гран-при международного конкурса получила 10-летняя тульская вокалистка Виктория Андрианова.

На счету Виктории победы в более чем 30 вокальных конкурсах.

 

Виктория Андрианова воспитанница «Зареченской детской школы искусств», играет на фортепиано, солистка детской шоу-группы «Росиночка», часто выступает на городских мероприятиях и благотворительных концертах. Благодаря своим достижениям Виктория в июне побывала в Международном детском центре «Артек». Мечтает стать участницей проекта «Голос. Дети».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:30 +3
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