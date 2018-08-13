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18 августа в Щекинском районе пройдет акция «Здоровый ребенок!»
Фото ceur.ru.

18 августа в Щекинском районе пройдет акция «Здоровый ребенок!»

В этот день все желающие без предварительной записи получат консультации врачей и пройдут медицинское обследование.

18 августа с 9.00 до 13.00 на базе врачебной амбулатории филиала Щекинской районной больницы в пос. Ломинцево на ул. Центральной, 9 пройдет профилактическая акция «Здоровый ребенок!».

В этот день юные жители Щекинского района смогут пройти медицинское обследование и получить консультации врачей-специалистов:

  • невролога;
  • психиатра;
  • хирурга;
  • травматолога;
  • окулиста;
  • уролога;
  • гинеколога;
  • эндокринолога;
  • дерматолога;
  • стоматолога.

По показаниям будет проводиться УЗИ-диагностика органов брюшной полости.

Родители смогут пройти флюорографию и маммографию в мобильном передвижном комплексе.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:18 +1
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ЛоминцевоЩекинский районТульская область

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