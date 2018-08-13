Фото ceur.ru.
18 августа в Щекинском районе пройдет акция «Здоровый ребенок!»
В этот день все желающие без предварительной записи получат консультации врачей и пройдут медицинское обследование.
18 августа с 9.00 до 13.00 на базе врачебной амбулатории филиала Щекинской районной больницы в пос. Ломинцево на ул. Центральной, 9 пройдет профилактическая акция «Здоровый ребенок!».
В этот день юные жители Щекинского района смогут пройти медицинское обследование и получить консультации врачей-специалистов:
- невролога;
- психиатра;
- хирурга;
- травматолога;
- окулиста;
- уролога;
- гинеколога;
- эндокринолога;
- дерматолога;
- стоматолога.
По показаниям будет проводиться УЗИ-диагностика органов брюшной полости.
Родители смогут пройти флюорографию и маммографию в мобильном передвижном комплексе.
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