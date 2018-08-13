18 августа в Щекинском районе пройдет акция «Здоровый ребенок!»

Фото ceur.ru.

В этот день все желающие без предварительной записи получат консультации врачей и пройдут медицинское обследование.

18 августа с 9.00 до 13.00 на базе врачебной амбулатории филиала Щекинской районной больницы в пос. Ломинцево на ул. Центральной, 9 пройдет профилактическая акция «Здоровый ребенок!».

В этот день юные жители Щекинского района смогут пройти медицинское обследование и получить консультации врачей-специалистов:

невролога;

психиатра;

хирурга;

травматолога;

окулиста;

уролога;

гинеколога;

эндокринолога;

дерматолога;

стоматолога.

По показаниям будет проводиться УЗИ-диагностика органов брюшной полости.

Родители смогут пройти флюорографию и маммографию в мобильном передвижном комплексе.