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Туляков снова ждет масштабное отключение воды

Туляков снова ждет масштабное отключение воды

Перебои с водой ожидаются в южной части города.

14 августа с 8.30 до 18.30 в связи с отключением фидеров 10 кВ № 1 и № 3 электроподстанции 110 кВ «Глебово», питающих часть Окского водозабора, для выполнения неотложных ремонтных работ на силовом трансформаторе и силовом оборудовании, ожидаются перебои с водой. Об этом сообщает «Тулагорводоканал». Работы направлены на предупреждение возникновения аварийных ситуаций.

Вероятно пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются в:

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы южнее улицы Гоголевской,
  • в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудное, Старое-Басово, Скуратовский.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 
В социальные учреждения округа и для жителей будет организован подвоз питьевой воды.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 +3
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