Разыскивается пропавший житель Щёкино
Внимательно посмотрите на фото: возможно, вы видели этого мужчину.
3 июля 2018 года пропал 40-летний Олег Александрович Полунин. Он ушел из дома в городе Щекино и с тех пор о нем ничего неизвестно.
К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, имеются залысины.
Был одет: темно-синяя бейсболка, футболка, темные шорты.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении
Олега Полунина, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 02; 102.
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