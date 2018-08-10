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Разыскивается пропавший житель Щёкино

Разыскивается пропавший житель Щёкино

Внимательно посмотрите на фото: возможно, вы видели этого мужчину.

3 июля 2018 года пропал 40-летний Олег Александрович Полунин. Он ушел из дома в городе Щекино и с тех пор о нем ничего неизвестно.

К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, имеются залысины.

Был одет: темно-синяя бейсболка, футболка, темные шорты.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении
Олега Полунина, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 0
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