В Туле проспект Ленина стоит в огромной пробке из-за опиловки деревьев
Закрыт проезд с проспекта на улицу Льва Толстого.
В Туле проспект Ленина стоит в огромной пробке. Затруднения движения наблюдаются по проспекту на участке от улицы Пушкинской до Первомайской. Также практически замерла улица Фридриха Энгельса.
Как стало известно Myslo, с проспекта закрыт поворот на улицу Льва Толстого. Там до 16.00 сегодня будут проводить работы по опиловке деревьев.
Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда.
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