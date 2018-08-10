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В Туле проспект Ленина стоит в огромной пробке из-за опиловки деревьев

В Туле проспект Ленина стоит в огромной пробке из-за опиловки деревьев

Закрыт проезд с проспекта на улицу Льва Толстого.

В Туле проспект Ленина стоит в огромной пробке. Затруднения движения наблюдаются по проспекту на участке от улицы Пушкинской до Первомайской. Также практически замерла улица Фридриха Энгельса.

Как стало известно Myslo, с проспекта закрыт поворот на улицу Льва Толстого. Там до 16.00 сегодня будут проводить работы по опиловке деревьев.

Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:36 +3
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