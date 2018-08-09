В тульском Криволучье ж/д переезд будут закрывать по ночам
Ограничения будут действовать с 10 по 13 августа.
В Туле во время проведения ремонтно-путевых работ с 10 по 13 августа на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда:
- 10 августа с 21.00 до 6.00 11 августа,
- 11 августа с 21.00 до 6.00 12 августа,
- 12 августа с 21.00 до 6.00 13 августа.
Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
24
|
Малые Гончары –
ПАО "Тулачермет"
(верхние проходные)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
|
28
|
пос. Косая Гора –
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов- ст. «Металлург»
|
4
|
пос. Михалково -
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург».