В тульском Криволучье ж/д переезд будут закрывать по ночам

В Туле во время проведения ремонтно-путевых работ с 10 по 13 августа на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда:

10 августа с 21.00 до 6.00 11 августа,

11 августа с 21.00 до 6.00 12 августа,

12 августа с 21.00 до 6.00 13 августа.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме: