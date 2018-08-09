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В тульском Криволучье ж/д переезд будут закрывать по ночам

В тульском Криволучье ж/д переезд будут закрывать по ночам

Ограничения будут действовать с 10 по 13 августа.

В Туле во время проведения ремонтно-путевых работ с 10 по 13 августа на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда:

  • 10 августа с 21.00 до 6.00 11 августа,
  • 11 августа с 21.00 до 6.00 12 августа,
  • 12 августа с 21.00 до 6.00 13 августа.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

24

Малые Гончары –

ПАО "Тулачермет"

(верхние проходные)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора –

ПАО "Тулачермет"

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов- ст. «Металлург»

4

пос. Михалково -

ПАО "Тулачермет"

ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург».

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +3
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