Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч «Арсенал» — «Ахмат»

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Игра состоится 12 августа в 16.30 в Туле.

Встречу 3-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Для 37-летнего арбитра ФИФА из Санкт-Петербурга матч в Туле будет двухсотым.

В минувшем сезоне РФПЛ петербуржец дважды работал на играх тульских оружейников: «Арсенал» — ЦСКА (1:0) и «Арсенал» — «Ростов» (2:2).

В РФПЛ-2016/17 представитель северной столицы судил матчи «Арсенал» — «Урал» (2:0) и «Арсенал» — «Локомотив» (0:3). В чемпионате России сезона-2014/15 Сергей Лапочкин обслуживал встречи «Терек» — «Арсенал» (3:0) и «Локомотив» — «Арсенал» (0:1).

Помогать Сергею Лапочкину будут петербуржец Александр Кудрявцев и Дмитрий Чельцов из Москвы. Резервный арбитр Виталий Мешков (Дмитров). Инспектор матча — Владимир Енютин из Москвы, делегат РПЛ — Сергей Порядин из Ростова-на-Дону.

Матч «Арсенал» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 12 августа, в 16.30. Билеты уже в продаже.