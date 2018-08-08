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В Кондуках пройдет субботник: всех желающих приглашают присоединиться
Фото из архива Myslo.

В Кондуках пройдет субботник: всех желающих приглашают присоединиться

Масштабная уборка пляжа пройдет 18 августа.

В следующую субботу, 18 августа, с 9.00 до 19.00 на пляже карьера Кондуки пройдет масштабная уборка.

Инициаторами субботника выступили неравнодушные жители Тульской области, разместив в соцсетях пост о предстоящей уборке с приглашением присоединиться к акции всех желающих.

Участники субботника разделятся на равные группы, чтобы максимально охватить площадь. С собой необходимо взять грабли, мусорные пакеты и мешки, перчатки.

«Вывозить мусор будем все вместе, своими силами, со временем вывоза разберемся на месте», — говорится в сообщении.

Подробности акции ВКонтакте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:45 +7
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КондукиТульская область

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