В Кондуках пройдет субботник: всех желающих приглашают присоединиться

Фото из архива Myslo.

В следующую субботу, 18 августа, с 9.00 до 19.00 на пляже карьера Кондуки пройдет масштабная уборка.

Инициаторами субботника выступили неравнодушные жители Тульской области, разместив в соцсетях пост о предстоящей уборке с приглашением присоединиться к акции всех желающих.

Участники субботника разделятся на равные группы, чтобы максимально охватить площадь. С собой необходимо взять грабли, мусорные пакеты и мешки, перчатки.

«Вывозить мусор будем все вместе, своими силами, со временем вывоза разберемся на месте», — говорится в сообщении.

Подробности акции ВКонтакте.