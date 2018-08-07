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Свалка под Тулой продолжает гореть, несмотря на «контроль властей»

Свалка под Тулой продолжает гореть, несмотря на «контроль властей»

Читатели прислали в редакцию свежие фото дымящейся свалки в селе Новоселебное Киреевского района.

Туляк Алексей М., обеспокоенный экологией своего родного района, регулярно «мониторит» свалку в Новоселебном. Именно он недавно обратил на нее внимание минэкологии и природоохранной прокуратуры.

– Прочитав на Myslo новости о том, что горящую свалку заметили контролирующие органы, возбудили дело и взяли под прокурорский контроль, обрадовался, — говорит Алексей. — Думал, со свалкой будет покончено, раз за ней так бдят. Но не тут-то было. Это фото сделано рано утром 7 августа. Земля снова дымится!

 

Напомним, около двух недель назад читатели сообщили нам о свалке в районе села Новоселебное: «Там постоянно сжигают отходы. Какого характера отходы, сказать не могу, но по запаху кажется, что это какая-то фармацевтика».

«Там будто земля чем-то пропитана — горит всё время!» — сообщает местный житель.

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Свалка в Новоселебном , Фото: 1
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НовоселебноеКиреевский районТульская область

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