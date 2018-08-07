Туляки завоевали девять медалей в соревнованиях по легкой атлетике
Таких результатов спортсмены добились на Всероссийских соревнованиях XVII Кубка заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой.
В Новороссийске прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие около 700 человек: 61 команда из 14 регионов России.
Тульские спортсмены завоевали девять медалей. Чемпионами в личном первенстве в легкоатлетическом двоеборье (100 и 200 метров) стали Яков Никулин, Полина Зяблова и Евгений Глебов. Серебряную медаль завоевал Даниил Боровков, три бронзовых — Анастасия Котельникова, Софья Соколюк, Варвара Чернова.
Также в эстафетном беге 4×200 метров в первый день соревнований наши команды девушек и юношей завоевали золото.
Тренер тульских спортсменов: