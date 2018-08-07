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Туляки завоевали девять медалей в соревнованиях по легкой атлетике

Туляки завоевали девять медалей в соревнованиях по легкой атлетике

Таких результатов спортсмены добились на Всероссийских соревнованиях XVII Кубка заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой.

В Новороссийске прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие около 700 человек: 61 команда из 14 регионов России.

Тульские спортсмены завоевали девять медалей. Чемпионами в личном первенстве в легкоатлетическом двоеборье (100 и 200 метров) стали Яков Никулин, Полина Зяблова и Евгений Глебов. Серебряную медаль завоевал Даниил Боровков, три бронзовых — Анастасия Котельникова, Софья Соколюк, Варвара Чернова.

Также в эстафетном беге 4×200 метров в первый день соревнований наши команды девушек и юношей завоевали золото.

Тренер тульских спортсменов: Шабанов В. М., Маринов А. В., Елистратов И. А., Новов В. Н., Ким Н. Ю., Ковтун Н.Н., Веселов С. Ю., Карпович А. М., Маринов В. Н. Бакин Г. М. 

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:30 +5
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Люди
спортсмены из тулы
Место
новороссийск

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