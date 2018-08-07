Восемь человек отравились в тульском кафе «Тарелка» в ЦПКиО

6 августа во второй половине дня восемь туляков, посетителей кафе «Тарелка», что в Белоусовском парке, слегли с острой кишечной инфекцией.

Пятерых пришлось госпитализировать.

Сотрудники ведомства организовали полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, обследование персонала заведения.

В ходе эпидемиологического расследования в кафе выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.

В Роспотребнадзоре отметили, что уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности юридическим лицом подано в Управление в 2016 году, поэтому в соответствии с законодательством плановым проверкам кафе не подвергалось.

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, работа кафе приостановлена, дело передано в суд.