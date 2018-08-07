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Доступная среда по-тульски: колясочники не могут попасть в ортопедический центр
Фото Анны Скляровой.

Доступная среда по-тульски: колясочники не могут попасть в ортопедический центр

Добраться до двери мешает столб, перекрывающий пандус прямо по центру.

Это чудо архитектурной мысли на улице Фрунзе заметила и сфотографировала тулячка Анна Склярова.

- Мягко говоря, вызывает большое недоумение то, как организован доступ в магазин «Ортопедический центр» на улице Фрунзе, 6. Торчащий посреди пандуса столбик полностью исключает возможность заехать даже для детской коляски.

Может, кто-то скажет, что мол, детскую коляску точно можно оставить на тротуаре, и подняться просто с ребенком. Но зачем тогда пандус, раз подняться по нему просто невозможно? Про доступ для инвалидов я просто воздержусь от комментариев. Его просто нет.

Зачем такое, тем более в ортопедическом центре?

 

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:33 +3
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недоступная средапандус
Люди
Анна Склярова
Место
Тулаулица Фрунзе

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