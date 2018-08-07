Доступная среда по-тульски: колясочники не могут попасть в ортопедический центр

Фото Анны Скляровой.

Это чудо архитектурной мысли на улице Фрунзе заметила и сфотографировала тулячка Анна Склярова.

- Мягко говоря, вызывает большое недоумение то, как организован доступ в магазин «Ортопедический центр» на улице Фрунзе, 6. Торчащий посреди пандуса столбик полностью исключает возможность заехать даже для детской коляски.

Может, кто-то скажет, что мол, детскую коляску точно можно оставить на тротуаре, и подняться просто с ребенком. Но зачем тогда пандус, раз подняться по нему просто невозможно? Про доступ для инвалидов я просто воздержусь от комментариев. Его просто нет.

Зачем такое, тем более в ортопедическом центре?