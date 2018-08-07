Жители Тульской области получили кредитов на 51,4 млрд рублей

Статистика говорит, что туляки предпочитают брать кредиты в рублях.

За 6 месяцев 2018 года жителям Тульской области предоставлено кредитов на сумму 51,4 млрд рублей. Это на 44,3% больше, чем годом ранее, отметили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Как свидетельствует статистика, жители региона предпочитают брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составляют всего 0,5% от общего объема выданных заемных средств в I полугодии 2018 года.

Ссудный портфель физических лиц по итогам 6 месяцев 2018 года составил в регионе 126,1 млрд рублей.

На территории Тульской области на начало июня действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 265 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла).