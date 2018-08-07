Август за городом: что нужно успеть сделать на даче

Продолжается жаркий летний сезон. Многие проводят его на даче или в деревне, занимаясь садовыми делами, а интернет помогает нам узнать методы для высокого урожая и ухода за растениями. Напомним, что проект Tele2 «Лайфхаки для садовников» помогает найти в сети советы дачникам и любителям загородной жизни, в том числе проверенные методы для обустройства участка.

YouTube-урожай

«Фильм, фильм, фильм!». Давно известно, что лучше всего новая информация усваивается в видеоуроках. YouTube содержит десятки полезных каналов опытных садоводов.

Одним из таких источников является канал Натальи Петренко «Садовый мир». Наталья знает всё о том, как правильно выбрать секатор, как пересадить пионы, укоренить черенки гортензий, избавиться от кротов и вырастить крепкую рассаду. Она не только делится знаниями, но и всегда показывает результаты всех работ.



Совет от Натальи Петренко:

«Черенковать метельчатые гортензии просто! В июне отрезайте веточку, на которой уже появилась кора, длиной на 3 почки. Нижние два листа отрывайте, остальные 4 листа — каждые обрежьте наполовину. Полученный черешок опылите «Корневином» и воткните в горшок с влажной землей. Сверху нужно накрыть банкой или обрезанной бутылкой.

Горшок ставите в полутень — можно под дерево в саду, и не забываете

поливать. На зиму гортензию в горшке нужно прикопать в землю, а следующей весной у вас будет отличный годовалый саженец».



Как раз сейчас, в августе, наступает «горячая» пора для садовников — подготовка растений к зимовке. В видео Натальи подробно раскрыты все важные моменты этой работы в саду!

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Сохраняйте этот канал себе в закладки и смотрите видео с советами даже за

городом. А может быть, вы и сами захотите завести свой youtube канал и

делиться там своими результатами работы в саду. Дерзайте!

А Tele2 вас поддержит, ведь интернет оператора всегда под рукой, в вашем смартфоне. Убедитесь сами: 3G/4G-покрытие Tele2 развернуто в абсолютном большинстве населенных пунктов Тульской области. При этом сеть постоянно совершенствуется.