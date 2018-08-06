Фото пресс-службы администрации Тулы.

В 2017 году подрядчик ненадлежащим образом выполнил свою работу.

В Туле на ул. Каминского демонтируют тротуарную плитку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2017 году подрядная организация уложила плитку ненадлежащего качества. Работы не были приняты и оплачены администрацией.

Экспертами было установлено, что плитка, уложенная на тротуаре, является ненормативной (бетон низкого качества с большим содержанием песка, что говорит о ее хрупкости).

Сейчас подрядчик демонтирует некачественное покрытие. Заключен контракт с компанией «МК-Строй» на выполнение асфальтирования участка тротуара по ул. Каминского площадью 3,1 тыс. кв. м.

– Мы провели всю необходимую претензионную работу с подрядной организацией, – говорит заместитель главы администрации – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин. – До 10 августа должны быть проведены работы по демонтажу покрытия. Затем уже новый подрядчик приступит к ремонту.