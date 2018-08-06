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Половина тульских школ и детсадов прошли приемку

Половина тульских школ и детсадов прошли приемку

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году доложили на общегородском оперативном совещании.

В 2018-2019 учебном году в Туле будет функционировать 81 образовательное учреждение, которые будут посещать 51 959 обучающихся и 27 744 воспитанника. Дополнительно в 11 садиках откроется 365 мест. Об этом сообщила начальник управления образования Татьяна Золотова.

Все учебные заведения укомплектованы учебниками и пособиями, они будут выдаваться школьникам бесплатно. 1 сентября нескольким тысячам первоклассников в подарок дадут книгу «Твой город — Тула».

На ремонт и укрепление материально-технической базы центров образования было выделено почти 104 млн рублей, на создание новых мест в дошкольных учреждениях — 15,3 млн рублей.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 13:49 +1
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