Житель Узловой угнал машину у собутыльника

По сообщению УМВД России по Тульской области, в Узловой в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что принадлежащий ему ВАЗ-2115 угнал его знакомый.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемый — нигде не работающий, ранее судимый 27-летний местный житель. Как установили оперативники, во время распития спиртных напитков он начал угрожать потерпевшему ножом и завладел его машиной. Задержанный сознался в совершении преступления.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».