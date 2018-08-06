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Житель Узловой угнал машину у собутыльника

Житель Узловой угнал машину у собутыльника

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

По сообщению УМВД России по Тульской области, в Узловой в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что принадлежащий ему ВАЗ-2115 угнал его знакомый.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемый — нигде не работающий, ранее судимый 27-летний местный житель. Как установили оперативники, во время распития спиртных напитков он начал угрожать потерпевшему ножом и завладел его машиной. Задержанный сознался в совершении преступления.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:05 +2
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УМВД России по Тульской области
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Узловая

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