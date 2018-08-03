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Администрация Тулы прокомментировала отключение воды в детсадах Пролетарского района

Администрация Тулы прокомментировала отключение воды в детсадах Пролетарского района

Приводим ответ.

В блоге «Народный журналист» наш читатель SG1 опубликовал информацию об отключении воды в детсадах Пролетарского района Тулы. Напомним, что 1 августа пролетарцы на весь день остались без водоснабжения.

– Не все в курсе, что творилось с детскими садами. Часть садов просто закрыли, поставив родителей перед фактом. Это очень «порадовало» тех, кому не с кем оставить ребенка. По поводу няни — попробуйте ее просто найти вечером накануне, конский ценник не предлагать. В более адекватных садах попросили принести воды на нужды детей заранее, это нормально.

В «веселых» садах родителей попросили принести воды посредине рабочего дня. То есть когда родители привели ребенка в сад, уехали на работу, и тут внезапно нужно как-то уйти с работы и привезти воду. Поверьте, кто не в курсе, — не с каждой работы можно резко уйти без серьезных последствий: режимные предприятия и т. д. Отказать нельзя — ребенок погибает от обезвоживания и грязи.

По этому поводу у меня возникла пара вопросов. Во-первых, как я недавно читал тут в новостях, когда в некоторых районах отключали воду, ее привозили цистернами и раздавали людям. И, по-моему, во время жары делали так же. Кто мешает отвезти цистерну-другую в детские сады и школы? Или есть какие-то хитрости по СанПиН?

Во-вторых, нашел информацию, судя по которой детей должны принимать в сад в любом случае. То есть отказ принимать в сад — незаконен? — пишет наш пользователь.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию.

– Деятельность образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города, 1 августа осуществлялась в штатном режиме, решений о временной приостановке деятельности образовательных организаций и пребывания детей в детских садах не принималось.

Образовательные учреждения были обеспечены необходимым запасом питьевой воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Родители (законные представители) детей были заблаговременно проинформированы о возможном прекращении подачи холодной воды.

1 августа подача холодной воды прекращалась в дошкольном структурном подразделении МБОУ «Центр образования №22 — Лицей искусств»; в дошкольном структурном подразделении МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов»; МБДОУ №143 — детском саду «Тулячок».

По вопросам деятельности детсадов родителям порекомендовали обратиться в управление образования администрации города по адресу: пр. Ленина, 56. Телефон 31-00-45.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 +1
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