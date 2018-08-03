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Из горящего дома в Туле пожарные спасли пятерых котят
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома в Туле пожарные спасли пятерых котят

Пожар произошел в частном доме на ул. Оборонной.

2 августа в 16.06 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Оборонной в Туле.

Четыре пожарных расчета прибыли к горящему строению уже через 5 минут. Хозяйка сообщила, что в доме находятся ее питомцы — собака и пятеро маленьких котят. Когда пожарные приступили к тушению пожара и открыли дверь в дом, из него выбежала собака, почти сразу удалось найти и спасти троих котят.

Как рассказал Myslo помощник начальника караула 19 ОФПС I пожарно-спасательной части Дмитрий Грудистов, продвигаясь по комнатам во время тушения пожара, в зале пожарные услышали писк из-под тумбочки.

Под ней спасатели обнаружили двух котят. Животных незамедлительно вынесли на улицу.

С огнем удалось справиться в 16.20. В результате происшествия никто не пострадал, выгорели две кухни и комната размером 3×4 м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:57 +10
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