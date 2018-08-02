В Туле начался суд над педофилом, напавшим на двух школьниц

Его помог вычислить туляк, который по фотороботу опознал аккаунт злоумышленника в соцсетях.

Прокурор Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 22-летнего ранее судимого мужчины. Ему вменяется совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

В ходе следствия установлено, что 25 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в Туле между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная, встретил возвращавшуюся с занятий в школе девочку, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Он же меньше месяца спустя, около 15 часов 13 октября у подъезда одного из домов по улице Белкина встретил девочку, возвращавшуюся из школы , вошел вслед за ней в подъезд, где, приставив ей к горлу неустановленный следствием предмет, совершил в отношении неё действия сексуального характера. Девочка сумела вырваться из рук преступника, убежать домой и рассказать всё родителям. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы. Мужчина обратился в полицию, был составлен фоторобот. Начался розыск преступника.

На данный момент расследование в отношении него завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Тулы.

Кстати, в мае 2017 года мужчина был оштрафован судом на 10 тыс. рублей за хищение.