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В Туле начался суд над педофилом, напавшим на двух школьниц

В Туле начался суд над педофилом, напавшим на двух школьниц

Его помог вычислить туляк, который по фотороботу опознал аккаунт злоумышленника в соцсетях.

Прокурор Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 22-летнего ранее судимого мужчины. Ему вменяется совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних.
 
В ходе следствия установлено, что 25 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в Туле между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная, встретил возвращавшуюся с занятий в школе девочку, совершил в отношении нее действия сексуального характера.
 
Он же меньше месяца спустя, около 15 часов 13 октября у подъезда одного из домов по улице Белкина встретил девочку, возвращавшуюся из школы, вошел вслед за ней в подъезд, где, приставив ей к горлу неустановленный следствием предмет, совершил в отношении неё действия сексуального характера. Девочка сумела вырваться из рук преступника, убежать домой и рассказать всё родителям. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы. Мужчина обратился в полицию, был составлен фоторобот. Начался розыск преступника.
 

7 декабря педофил был задержан полицейскими. Им оказался житель Ленинского района.
 

На данный момент расследование в отношении него завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Тулы.
 
Кстати, в мае 2017 года мужчина был оштрафован судом на 10 тыс. рублей за хищение.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:39 0
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