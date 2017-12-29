новости
новости
Регистрация
В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачеву
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачеву

Она установлена на здании Центра образования №6 в поселке Косая Гора.

Сегодня, 29 декабря, в поселке Косая Гора состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, генералу армии Павлу Грачеву. Доска установлена на фасаде школы, в которой он учился (ныне МБОУ «Центр образования №6»), по инициативе педагогического коллектива и Косогорского отделения «Союза десантников».

– Вся страна знает Павла Сергеевича Грачёва как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. Сегодня мы отдаём дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь, – сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил боевые подвиги и служебные достижения Павла Грачева. Высокое звание Героя Советского Союза получил за мужество, проявленное в период военных действий в Афганистане. В 1994-1995 годах лично руководил боевыми действиями в Чеченской Республике.

– Павел Грачёв запомнился не только успешными военными операциями. В самый сложный период становления современной России он возглавил Министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить управление армией и боеспособность войск, – отметил Алексей Дюмин.

Мэр Тулы Юрий Цкипури назвал Павла Грачева примером для молодого поколения, гордостью всего тульского края.

Вдова генерала Любовь Грачева поблагодарила туляков за память о выдающемся военачальнике, за патриотическую работу.

После открытия мемориальной доски участники церемонии возложили к ней цветы.

Галерея
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 1
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 2
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 3
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 4
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 5
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 6
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 7
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 8
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 9
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 10
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 11
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 12
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 13
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 14
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 15
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 16
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 17
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 18
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 19
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 20
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 21
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 22
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 23
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 24
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 25
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 26
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 27
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 28
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 29
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 30
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 31
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 32
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 33
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 34
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 35
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 36
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 37
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 38
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 39
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 40
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 41
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 42
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 43
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 44
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 45
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 46
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 47
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 48
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 49
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 50
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 51
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 52
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 53
Открытие мемориальной доски Павлу Грачеву, Фото: 54
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 −1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминПавел Грачев
Место
Тула
Прочее
мемориальная доска

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам представят раритетное издание о коронации Александра III
Тулякам представят раритетное издание о коронации Александра III
Тулякам, погасившим задолженность за электричество до 31 декабря, спишут пени
Тулякам, погасившим задолженность за электричество до 31 декабря, спишут пени
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.