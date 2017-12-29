В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачеву

Фото Дмитрия Дзюбина.

Она установлена на здании Центра образования №6 в поселке Косая Гора.

Сегодня, 29 декабря, в поселке Косая Гора состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, генералу армии Павлу Грачеву. Доска установлена на фасаде школы, в которой он учился (ныне МБОУ «Центр образования №6»), по инициативе педагогического коллектива и Косогорского отделения «Союза десантников».

– Вся страна знает Павла Сергеевича Грачёва как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. Сегодня мы отдаём дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь, – сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил боевые подвиги и служебные достижения Павла Грачева. Высокое звание Героя Советского Союза получил за мужество, проявленное в период военных действий в Афганистане. В 1994-1995 годах лично руководил боевыми действиями в Чеченской Республике.

– Павел Грачёв запомнился не только успешными военными операциями. В самый сложный период становления современной России он возглавил Министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить управление армией и боеспособность войск, – отметил Алексей Дюмин.

Мэр Тулы Юрий Цкипури назвал Павла Грачева примером для молодого поколения, гордостью всего тульского края.

Вдова генерала Любовь Грачева поблагодарила туляков за память о выдающемся военачальнике, за патриотическую работу.

После открытия мемориальной доски участники церемонии возложили к ней цветы.