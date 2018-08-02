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На улице Пузакова в Туле десантники «раскрасили» Hummer
Фото очевидца

На улице Пузакова в Туле десантники «раскрасили» Hummer

На борту внедорожника появилась сделанная баллончиком с краской надпись «За ВДВ!»

В Туле, на улице Пузакова замечен чёрный Hummer с надписью «За ВДВ!» Судя по всему, оригинальную аэрографию нанесли краской из баллончика.

Решил ли хозяин внедорожника так поздравить виновников сегодняшнего торжества с праздником, или автомобиль «попал под горячую руку» художников в голубых беретах, неизвестно.

О том, как тульские десантники отметили свой профессиональный праздник, можно прочитать здесь и здесь

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 +2
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Место
Тулаулица Пузакова

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