Фото очевидца
На улице Пузакова в Туле десантники «раскрасили» Hummer
На борту внедорожника появилась сделанная баллончиком с краской надпись «За ВДВ!»
В Туле, на улице Пузакова замечен чёрный Hummer с надписью «За ВДВ!» Судя по всему, оригинальную аэрографию нанесли краской из баллончика.
Решил ли хозяин внедорожника так поздравить виновников сегодняшнего торжества с праздником, или автомобиль «попал под горячую руку» художников в голубых беретах, неизвестно.
О том, как тульские десантники отметили свой профессиональный праздник, можно прочитать здесь и здесь.
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