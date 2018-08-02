На улице Пузакова в Туле десантники «раскрасили» Hummer

Фото очевидца

На борту внедорожника появилась сделанная баллончиком с краской надпись «За ВДВ!»

В Туле, на улице Пузакова замечен чёрный Hummer с надписью «За ВДВ!» Судя по всему, оригинальную аэрографию нанесли краской из баллончика.

Решил ли хозяин внедорожника так поздравить виновников сегодняшнего торжества с праздником, или автомобиль «попал под горячую руку» художников в голубых беретах, неизвестно.

О том, как тульские десантники отметили свой профессиональный праздник, можно прочитать здесь и здесь.