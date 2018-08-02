Тульские прокуроры рассказали, чем взятка отличается от подарка

Статья № 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» запрещает гражданскому служащему получать вознаграждение от физических и юридических лиц – подарки, деньги, услуги, оплату развлечений, отдыха или транспортных расходов. Запрет распространяется и на муниципальных служащих.

Гражданский кодекс разъясняет, что дарение происходит безвозмездно (то есть, даром, как уточняла героиня знаменитого мультфильма) и не подразумевает каких-либо обязательств со стороны получателя подарка.

Подарки, стоимостью не более трёх тысяч рублей, могут законно получать работники образовательных, медицинских организаций и соцучреждений. При этом дарителями в данном случае должны выступать граждане, находящиеся на лечении, содержании или воспитании в этих учреждениях, либо их родственники. Такие же презенты разрешены для муниципальных и государственных служащих.

Однако вознаграждение, переданное за совершение действий или бездействий по службе, вне зависимости от его размера, расценивается как взятка, если передача презента связана с наличием встречных обязательств либо совершением каких-либо действий в пользу дарителя. Момент передачи вознаграждения при этом (до или после выполнения обязательств) не имеет значения.

«Презент» стоимостью до десяти тысяч рублей квалифицируется как мелкая взятка и наказывается лишением свободы сроком до одного года, а вот за получение вознаграждения на сумму более десяти тысяч можно угодить за решётку на срок до 15 лет.