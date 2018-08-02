В Туле отметили День Воздушно-десантных войск

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 августа на территории воинской части 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прошли торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.



В них приняли участие губернатор Алексей Дюмин, временно исполняющий обязанности командира 106-й воздушно-десантной дивизии Роман Ювакаев, военнослужащие, туляки и гости города.





Перед началом официальной части гости возложили цветы к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга.



Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с праздником. Глава региона отметил, что за свою историю ВДВ не раз доказывали, что по праву считаются элитой Вооруженных сил нашей страны. Десантников всегда отличали высочайший профессионализм и личное мужество. Так было и на полях сражений Великой Отечественной, и во время контртеррористических операций, и в ходе локальных конфликтов. Последние события в Сирийской Арабской Республике вновь это подтвердили.

«Сегодня благодаря образцовой выучке, храбрости, отточенным боевым навыкам солдат и офицеров ВДВ остаются одним из самых эффективных соединений нашей армии», – подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области подвиг десантников – особый повод для гордости. 106-я дивизия была создана в тяжелые военные годы и сразу же прошла суровое боевое крещение. Она громила врага в Венгрии, Австрии и Чехословакии. После войны участвовала во множестве специальных операций и миротворческих миссий. За прошедшие годы более 55 тысяч военнослужащих дивизии были награждены орденами и медалями.

Губернатор отметил, что каждый, кто однажды надел голубой берет, навсегда становится частью нерушимого боевого братства.

Очень важно, что молодые десантники берут пример со старших товарищей. Именно преемственность поколений во многом помогает ВДВ надежно стоять на страже безопасности России и её граждан. Глава региона выразил уверенность в том, что так будет и впредь.



Губернатор поблагодарил командование, личный состав и ветеранов за верность долгу, отвагу и самоотверженность и пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в нелегкой службе на благо России.



Затем состоялась церемония вручения наград.



Праздничные мероприятия завершились плац-парадом в сопровождении оркестра 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, показательными выступлениями воинов-десантников.