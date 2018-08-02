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В Туле открылась горячая линия для пострадавших от действий силовиков

В Туле открылась горячая линия для пострадавших от действий силовиков

Помощь гражданам окажет правозащитная организация «Зона права».

С 1 по 15 августа правозащитники будут принимать сообщения о фактах избиения и гибели людей в результате действий сотрудников силовых структур. Всероссийская акция инициирована в связи с сообщениями о пытках в ярославской колонии. Ранее стало известно, что в исправительных учреждениях Тульской области пройдут проверки.

При наличии документов, подтверждающих нарушения прав граждан, юристы готовы оказать подробную консультацию и помочь подготовить письменные жалобы. Полученная в рамках работы горячей линии информация будет направлена для проверки в Следственный Комитет.

Телефон горячей линии: 8(926)648-85-22 (с 10.00 до 18.00). Электронный адрес для отправки документов: info.zonaprava@gmail.com.

В сообщениях нужно указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона, место жительства и суть жалобы. Желательно приложить к заявлению все имеющиеся документы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
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