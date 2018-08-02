3 августа в Туле закроют на ремонт часть дороги на улице Ложевой

Фото из архива Myslo.

Работы планируется завершить в течение двух недель. Myslo напоминает водителям схему движения.

3 августа с 23.00 начнется капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Ложевой (четная сторона) от ул. Калинина до Восточного обвода.

Движение всех видов транспорта от ул. Калинина до Восточного обвода будет осуществляться по нечетной стороне ул. Ложевой — по одной полосе в обоих направлениях.

Схема движения общественного транспорта останется прежней.

На период производства работ будет увеличен выпуск трамваев на 1 ед. по маршрутам №9, 10, 13. Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Просим выбирать пути объезда заранее.