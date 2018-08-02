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Масштабная проверка школ и детсадов в Тульской области: МЧС проверит более 800 учебных заведений
Фото: главное управление МЧС России по Тульской области.

Масштабная проверка школ и детсадов в Тульской области: МЧС проверит более 800 учебных заведений

Работы планируют закончить к 25 августа.

По сообщению пресс-центра МЧС России по Тульской области, ремонтные работы по подготовке школ и детских садов планируется закончить к 25 августа. На территории области будут проверены 842 учреждения, уже принято 385 из них.

При обследовании проверяется наличие и исправность системы пожарной автоматики, наличие первичных средств пожаротушения, пути эвакуации, а также документация: журналы обучения сотрудников противопожарному минимуму, журналы учета первичных средств пожаротушения.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:50 +3
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