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3 августа тулякам будут раздавать питьевую воду

3 августа тулякам будут раздавать питьевую воду

По поручению главы администрации воду будут раздавать в самые жаркие дневные часы.

Точки раздачи работают до 17.00 в дни (в том числе и в выходные), когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше. 

Адреса мест бесплатной раздачи воды:
  • пр. Ленина, 98;
  • Красноармейский пр., 2;
  • ул. Советская, 47;
  • на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
  • у входа в кремль;
  • у входа в ЦПКиО (со стороны ул. Первомайской);
  • на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.

 

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:20 +2
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