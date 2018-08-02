3 августа тулякам будут раздавать питьевую воду
По поручению главы администрации воду будут раздавать в самые жаркие дневные часы.
Точки раздачи работают до 17.00 в дни (в том числе и в выходные), когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.
Адреса мест бесплатной раздачи воды:
- пр. Ленина, 98;
- Красноармейский пр., 2;
- ул. Советская, 47;
- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
- у входа в кремль;
- у входа в ЦПКиО (со стороны ул. Первомайской);
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место