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22-летний ефремовец задушил 52-летнюю женщину платьем после интимной близости

22-летний ефремовец задушил 52-летнюю женщину платьем после интимной близости

Над убийцей состоялся суд.

Приговором Ефремовского районного суда от 2 августа 2018 года местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 2018 года 22-летний житель Ефремова познакомился с 52-летней женщиной в кафе. Позднее они приехали в квартиру знакомого, где продолжили распивать спиртные напитки, а затем вступили в интимную близость.

После этого женщина негативно высказалась в адрес осужденного, произошла ссора.  Во время инцидента осужденный взял платье жертвы и задушил ее, а на следующую ночь вынес труп на улицу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:51 +1
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