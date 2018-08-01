Алексей Дюмин поручил благоустроить школьный стадион в Черни

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках рабочей поездки в Чернский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил школу № 1. Два года назад глава региона поручил реконструировать школьный стадион. Строительство было завершено в прошлом году – на стадионе уже проводятся уроки физкультуры, занятия спортивных секций по футболу и легкой атлетике.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что прилегающая к стадиону территория не благоустроена. Глава района Валерий Белошицкий рассказал, что работы по благоустройству пройдут в рамках «Народного бюджета» – запланировано обустройство площадок для воркаута, тенниса, волейбола, зоны с силовыми тренажерами, а также дорожки для скандинавской ходьбы и бега. Также планируется провести укладку тротуарной плитки, установить скамейки и спортивные кольца.

Кроме того, в этом году начнётся благоустройство поселкового сквера «Стрелецкий». Проект разработали студенты Чернского профессионального педагогического колледжа. Он включает в себя обустройство спортивных площадок,, скейт-площадки, зон для настольного тенниса и воркаута, детской игровой зоны, трибун, раздевалки и зоны релакса. Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также Алексей Дюмин проконтролировал подготовку к отопительному сезону в районе. Глава региона отметил, что в прошлом году здесь были построены две новые котельные:

За прошедший отопительный период сократилось число обращений от жителей. По этому направлению Чернский район – один из передовых.

Сейчас к работе готовы четыре чернские котельные из 23, заменено 39 насосов и 200 метров тепловых сетей из плановых 400, произведена ревизия 15 котлов из 22. Все работы идут по графику – в райцентре, на станции Скуратово и в деревне 2-я Поповка уже заменено порядка 40% теплосетей.