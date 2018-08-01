новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поручил благоустроить школьный стадион в Черни
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил благоустроить школьный стадион в Черни

Глава региона совершил рабочую поездку в Чернский район и проконтролировал подготовку к отопительному сезону.

В рамках рабочей поездки в Чернский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил школу № 1. Два года назад глава региона поручил реконструировать школьный стадион. Строительство было завершено в прошлом году – на стадионе уже проводятся уроки физкультуры, занятия спортивных секций по футболу и легкой атлетике.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что прилегающая к стадиону территория не благоустроена. Глава района Валерий Белошицкий рассказал, что работы по благоустройству пройдут в рамках «Народного бюджета» – запланировано обустройство площадок для воркаута, тенниса, волейбола, зоны с силовыми тренажерами, а также дорожки для скандинавской ходьбы и бега. Также планируется провести укладку тротуарной плитки, установить скамейки и спортивные кольца.

Кроме того, в этом году начнётся благоустройство поселкового сквера «Стрелецкий». Проект разработали студенты Чернского профессионального педагогического колледжа. Он включает в себя обустройство спортивных площадок,, скейт-площадки, зон для настольного тенниса и воркаута, детской игровой зоны, трибун, раздевалки и зоны релакса. Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также Алексей Дюмин проконтролировал подготовку к отопительному сезону в районе. Глава региона отметил, что в прошлом году здесь были построены две новые котельные:

За прошедший отопительный период сократилось число обращений от жителей. По этому направлению Чернский район – один из передовых.

Сейчас к работе готовы четыре чернские котельные из 23, заменено 39 насосов и 200 метров тепловых сетей из плановых 400, произведена ревизия 15 котлов из 22. Все работы идут по графику – в райцентре,  на станции Скуратово и в деревне 2-я Поповка уже заменено порядка 40% теплосетей. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 0
Другие статьи по темам
Событие
рабочий визитпоручение губернатора Тульской областиподготовка к отопительному сезонублагоустройство
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации
В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации
Гендиректор киреевского завода скрыл от налоговой более 200 млн рублей
Гендиректор киреевского завода скрыл от налоговой более 200 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.