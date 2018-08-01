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Гендиректор киреевского завода скрыл от налоговой более 200 млн рублей

Гендиректор киреевского завода скрыл от налоговой более 200 млн рублей

Кроме того, предприятие задолжало своим работникам несколько миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению экс-руководителя «Киреевского завода легких металлоконструкций» 34-летнего К. в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Правоохранители установили, что с 27 января по 13 октября 2017 года обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 125 млн рублей, скрыл средства, предназначенные для погашения долгов.

В результате действий обвиняемого от налоговых органов были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 209 млн рублей, которые не поступили в госбюджет. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, совсем недавно на «Киреевском заводе легких металлоконструкций» прошли обыски в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты – предприятие вовремя не выплатило своим сотрудникам более 16 млн рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:43 +1
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