Гендиректор киреевского завода скрыл от налоговой более 200 млн рублей

Кроме того, предприятие задолжало своим работникам несколько миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению экс-руководителя «Киреевского завода легких металлоконструкций» 34-летнего К. в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Правоохранители установили, что с 27 января по 13 октября 2017 года обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 125 млн рублей, скрыл средства, предназначенные для погашения долгов.

В результате действий обвиняемого от налоговых органов были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 209 млн рублей, которые не поступили в госбюджет. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, совсем недавно на «Киреевском заводе легких металлоконструкций» прошли обыски в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты – предприятие вовремя не выплатило своим сотрудникам более 16 млн рублей.