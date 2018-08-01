В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации
Они будут проводиться региональным отделением «Ассоциации юристов России».
Региональное отделение «Ассоциация юристов России» проведёт для туляков бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.
В четверг, 2 августа, принимать граждан будут специалисты Института права и управления ТулГУ. 7, 14, 21, 28 и 30 августа приём проведут сотрудники областной адвокатской палаты.
В четверг, 9 августа, в приёмной будут работать представители «Тульского общества потребителей», а 16 августа – сотрудники регионального Управления ФСИН.
23 августа будут консультировать сотрудники областного комитета по делам ЗАГС. Консультации пройдут с 15 до 18 часов, запись по телефону: 30-62-75.
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