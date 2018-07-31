За неделю от укусов клещей пострадали 162 туляка

Из 162-х обращений в лечебно-профилактические организации 31 поступило от детей.

Всего с начала сезона с жалобой на укусы клещей обратились 3017 человек. Больше всего укусов происходит на природе, когда люди пренебрегают средствами защиты. Для профилактики заболеваний были проведены акарицидные обработки 1069 га территории Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.