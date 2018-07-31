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За неделю от укусов клещей пострадали 162 туляка

За неделю от укусов клещей пострадали 162 туляка

Таковы официальные данные управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Из 162-х обращений в лечебно-профилактические организации 31 поступило от детей.

Всего с начала сезона с жалобой на укусы клещей обратились 3017 человек. Больше всего укусов происходит на природе, когда люди пренебрегают средствами защиты. Для профилактики заболеваний были проведены акарицидные обработки 1069 га территории Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) с 8.30 до 16.00 ежедневно.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:14 +2
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