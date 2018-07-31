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Тулячка убила бывшего, узнав, что он живет с другой женщиной

Тулячка убила бывшего, узнав, что он живет с другой женщиной

Ревнивица ударила мужчину ножом в грудь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 44-летней жительницы Тулы.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля подозреваемая приехала к своему бывшему, проживавшему в Ленинском районе. Войдя в дом, она увидела, что тот с другой женщиной. Ревнивица схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки.

От полученных травм мужчина скончался. Подозреваемая скрылась с места происшествия.

– В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 +1
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