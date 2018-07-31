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На ликвидацию свалок в Тульской области выделено 209 млн рублей
Фото из архива Myslo.

На ликвидацию свалок в Тульской области выделено 209 млн рублей

Этот вопрос обсуждали в правительстве Тульской области на оперативном совещании.

Губернатор Тульской области выслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова. Доклад был посвящен работе по ликвидации и рекультивации свалок в регионе.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в 2017 году в этом направлении была проведена масштабная работа. Большие планы и на нынешний 2018 год, тем более, по словам главы региона, на ликвидацию и рекультивацию выделены крупные деньги.

Слова Дюмина подтвердил Юрий Панфилов:

- В 2017 году были проведены работы по ликвидации 5 объектов в четырех районах области. В 2018 году также планируется ликвидировать 5 объектов по программе, еще 3 — дополнительно. На эти цели было выделено 209 млн. рублей.

В настоящее время осуществляется прием заявок от всех муниципальных образований Тульской области на ликвидацию объектов экологического ущерба.

По анализу министерства природных ресурсов и экологии, 3 объекта попадают под мероприятия по ликвидации свалок:

  • в Богородицке, объект площадью 2 га;
  • в поселке Одоев, объект площадью 2 га;
  • в МО Славный, объект площадью 4 га.

На данный момент, по сообщению Панфилова, заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с администрациями Богородицкого, Суворовского, Щекинского районов. Осуществляется разработка проектной документации в отношении еще 7 закрытых объектов размещения отходов.

Губернатор напомнил и том, что жители могут обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) с сообщениями об обнаруженных ими несанкционированных свалках. Все заявки анализируются Министерством природных ресурсов и экологии. За все время работы службы было принято более 400 обращений. В этом году отмечается снижение количества заявок по сравнению с предыдущим годом.

- Все планируемые мероприятия будут завершены к ноябрю 2018 года, — заверил Панфилов.

С отдельным вопросом Алексей Дюмин обратился к главе администрации Заокского района Николаю Тимакову. Губернатор отчитал его за невнимательность к экологической ситуации в районе и игнорирование обращений граждан.

Николай Тимаков заверил, что частично Заокский район вычищен, но проблемы по-прежнему есть, и серьезные. Также, по его словам, проводится серьезная работа с жителями района. Их численность значительно выросла за последнее время, именно с этим администрация Заокского района связывает сложности в ликвидации мусора.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:50 +2
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Место
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