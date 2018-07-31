1 августа туляков ждет масштабное отключение воды
Об ограничениях, связанных с подготовкой к работе в Медвенско-Осетровского водозабора, рассказывает «Тулагорводоканал».
1 августа с 8.00 до 24.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Рязанская,
- ул. Демидовская Плотина,
- ул. Пролетарская,
- ул. Степанова,
- ул. Декабристов,
- ул. Марата,
- ул. Плеханова,
- ул. Гармонная,
- ул. Кирова,
- ул. Чапаева,
- ул. Епифанская,
- ул. Калинина,
- ул. Ложевая,
- ул. Серова,
- ул. Осташева,
- Веневское шоссе,
- ул. Каракозова,
- ул. Сызрынская,
- ул. Вяземская
Частный сектор, где отключат холодную воду:
- ул. Осташева,
- ул. Пробная,
- Тулицкий проезд,
- ул. Ложевая,
- ул. Плеханова,
- ул. Чапаева,
- ул. Пролетарская,
- ул. Индустриальная,
- ул. К. Маркса,
- ул. Пролетарская Набережная,
- ул. Демидовская Плотина,
- ул. Каракозова,
- ул. Патронная,
- ул. Декабристов,
- ул. Епифанская.
На улицах Новомосковской, Кауля и Староникитской будет пониженное давление холодной воды.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место