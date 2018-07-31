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1 августа туляков ждет масштабное отключение воды

1 августа туляков ждет масштабное отключение воды

Об ограничениях, связанных с подготовкой к работе в Медвенско-Осетровского водозабора, рассказывает «Тулагорводоканал».

1 августа с 8.00 до 24.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Рязанская,
  • ул. Демидовская Плотина,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Степанова,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Марата,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Гармонная,
  • ул. Кирова,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Епифанская,
  • ул. Калинина,
  • ул. Ложевая,
  • ул. Серова,
  • ул. Осташева,
  • Веневское шоссе,
  • ул. Каракозова,
  • ул. Сызрынская,
  • ул. Вяземская

Частный сектор, где отключат холодную воду:

  • ул. Осташева,
  • ул. Пробная,
  • Тулицкий проезд,
  • ул. Ложевая,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Индустриальная,
  • ул. К. Маркса,
  • ул. Пролетарская Набережная,
  • ул. Демидовская Плотина,
  • ул. Каракозова,
  • ул. Патронная,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Епифанская.

На улицах Новомосковской, Кауля и Староникитской будет пониженное давление холодной воды.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:54 +1
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