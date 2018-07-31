1 августа туляков ждет масштабное отключение воды

Об ограничениях, связанных с подготовкой к работе в Медвенско-Осетровского водозабора, рассказывает «Тулагорводоканал».

1 августа с 8.00 до 24.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Рязанская,

ул. Демидовская Плотина,

ул. Пролетарская,

ул. Степанова,

ул. Декабристов,

ул. Марата,

ул. Плеханова,

ул. Гармонная,

ул. Кирова,

ул. Чапаева,

ул. Епифанская,

ул. Калинина,

ул. Ложевая,

ул. Серова,

ул. Осташева,

Веневское шоссе,

ул. Каракозова,

ул. Сызрынская,

ул. Вяземская

Частный сектор, где отключат холодную воду:

ул. Осташева,

ул. Пробная,

Тулицкий проезд,

ул. Ложевая,

ул. Плеханова,

ул. Чапаева,

ул. Пролетарская,

ул. Индустриальная,

ул. К. Маркса,

ул. Пролетарская Набережная,

ул. Демидовская Плотина,

ул. Каракозова,

ул. Патронная,

ул. Декабристов,

ул. Епифанская.

На улицах Новомосковской, Кауля и Староникитской будет пониженное давление холодной воды.