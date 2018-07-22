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Куда тулякам жаловаться на несанкционированные свалки

Куда тулякам жаловаться на несанкционированные свалки

Публикуем номера телефонов.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в каждом муниципальном образовании региона на базе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) создан ресурс, на который жители области могут сообщать об обнаруженных ими несанкционированных свалках.

На данный момент на телефоны ЕДДС поступило 184 обращений от жителей региона о неубранных контейнерных площадках и локальных свалках мусора. 128 из них уже убраны, остальные — в работе.

  1.  

г. Алексин

8 (48753) 4−18−49
  1.  

Арсеньевский

8 (48733)2−14−10
  1.  

Белевский

8 (48742)4−20−12
  1.  

Богородицкий

8 (48761)2−34−45
  1.  

Веневский

8 (48745)2−39−18
  1.  

Воловский

8 (48768)2−18−81
  1.  

г. Донской

8 (48746)5−96−06
  1.  

Дубенский

8 (48732)2−12−82
  1.  

г. Ефремов

8 (48741)6−09−11
  1.  

Заокский

8 (48734)2−81−72
  1.  

Каменский

8 (48744)2−16−58
  1.  

Кимовский

8 (48735)5−25−70
  1.  

Киреевский

8 (48754)6−11−24
  1.  

Куркинский

8 (48743)5−12−33
  1.  

г. Новомосковск

8 (48762)3−43−49
  1.  

п. Новогуровский

8 (48753)7−92−17
  1.  

Одоевский

8 (48736)4−10−52
  1.  

Плавский

8 (48752)2−14−48; 6−46−10
  1.  

п. Славный

8 (48733) 5−45−65
  1.  

Суворовский

8 (48763) 2−48−59
  1.  

Тепло-Огаревский

8 (48755) 2−12−91
  1.  

г. Тула

8 (4872)47−20−37;472034
  1.  

Узловский

8 (48731)6−36−05;6−47−10
  1.  

Чернский

8 (48756)2−14−30;5−00−97
  1.  

Щекинский

8 (48751)5−66−56;5−43 45
  1.  

Ясногорский

8 (48766)2−15−62

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:04 +2
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