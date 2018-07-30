Минздрав РФ: Тульская область входит в топ-5 регионов с самой высокой смертностью от онкологии

Минздрав России на своем сайте опубликовал статистику за 2017 год о состоянии здоровья населения и медицины по регионам.

Согласно «Уточненному отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» за 2017 год», в России общий показатель смертности за январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 3,9 % (с 12,9 до 12,4 на 1 000 населения).

Но есть ряд регионов, где отмечены наиболее высокие показатели смертности. Их пять: в Псковской области – 17,4, в Новгородской области – 17,1, в Тверской области – 16,9, в Тульской области – 16,5, в Ивановской области – 15,8 на тысячу жителей.

В структуре смертности в целом по России первое место занимают болезни системы кровообращения – 47,0 %, на втором месте новообразования – 15,8 %, на третьем месте внешние причины (например ДТП) – 7,6 %. В эти показатели наш регион внес свою печальную лепту.

Тульская область входит в состав 14 субъектов РФ, где отмечается существенный рост смертности от болезней системы кровообращения – на 4,6 %.

Показатель смертности от новообразований в среднем по России снизился на 2,3% и составил 196,9 на 100 тыс. населения. Снижение показателя отмечается в 53 субъектах Российской Федерации. Тульская область в их число не входит.

Зато мы входим в топ-5 регионов с наиболее высокими показателями смертности от новообразований: в Тульской области – 261,3 на 100 тыс. населения.

Вместе с нами от рака вымирают Севастополь (257,5), Санкт-Петербург (256,6), Тверская (254,6) и Орловская (254,2) области.

Кстати, с онкологическим диагнозом живут 14 126 туляков, что составляет 1% населения. Это средний показатель по ЦФО.

Согласно докладу экспертов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена «Состояние онкологической помощи населению в России в 2017 году», по показателю запущенности (один из основных критериев оценки диагностики онкологии) Тульская область входит в состав регионов с наиболее высоким удельным уровнем опухолей IV стадии – 29,3%. Для сравнения уровень в среднем по России – 20,2%.

По данным экспертов, показатели несвоевременности диагностики в Тульской области максимальны при новообразованиях:

– желудка 53,9%

– трахеи, бронхов, легкого – 59,2%.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, составила 29,2% при общероссийском уровне 22,5%.

По данным исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова, основные причины появления рака дыхательных органов – наследственная предрасположенность и нарушение информационных характеристик ДНК, климатические условия и уровень радиационной нагрузки.

– Мы ввели специальную систему учёта лечения и диагностики онкологических заболеваний через систему обязательного медицинского страхования, добавив дополнительные поля, которые нам показывают, какие клинико-статистические группы используются, какие химиотерапевтические препараты используются, объём и качество оказываемой помощи. Пока это позволяет собирать информацию и ретроспективно оценивать ситуацию за прошедший месяц. Будет введена система электронного бенчмаркинга и по каждому пролеченному случаю будет определяться качество лечения и полнота оказанной помощи, – заявила 25 июля 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, посвященного проблемам онкологической помощи.

Из позитивного, что отметил Минздрав РФ, в Тульской области существенно снизилась смертность от туберкулеза – на 42,9%. Для сравнения: в России этот показатель снизился на 17,3% и составил 6,2 на 100 тыс. населения.