В Туле завершается подготовка школ и детских садов к новому учебному году

Фото из архива Myslo.

В 2018 году в 11 тульских образовательных учреждениях будут созданы 365 мест для воспитанников детских садов, в том числе для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (355 мест).

В рамках государственной программы «Развитие образования Тульской области» в этом году на это выделено более 30 млн рублей, по 15 млн рублей — из регионального и городского бюджетов.

Из городской казны на проведение ремонтных работ и закупку оборудования в текущем году выделено более 103 млн рублей.

На проведение ремонтных работ направлено более 90 млн рублей:

на ремонтные работы в дошкольных структурных подразделениях центров образования — более 21 млн рублей;

на ремонтные работы в общеобразовательных структурных подразделениях — более 64 млн рублей;

на ремонт в учреждениях дополнительного образования — более 1 млн рублей;

на ремонт в оздоровительных загородных учреждениях — более 3,6 млн рублей.

На сумму более 7 млн рублей будет выполнено благоустройство территорий (в том числе асфальтирование) шести образовательных учреждений. На 23 млн рублей в 18 школах и детских садах направлено на устройство ограждений кровли и разработку проектно-сметной документации. В двух образовательных учреждениях идет устройство ограждений по периметру на сумму около 4 млн рублей. В 10 — заменят оконные блоки на сумму более 6 млн рублей. Также в 10 учреждениях отремонтируют спортивные площадки на общую сумму 6,2 млн рублей. Ремонт внутренних помещений (ремонт групповых, раздевалок, санузлов и т. д. ) осуществляется в 16 учреждениях на сумму более 10 млн рублей.

На приобретение оборудования направлено более 13,6 млн рублей:

в дошкольных структурных подразделениях — около 5 млн рублей;

в общеобразовательных структурных подразделениях — около 5,5 млн рублей;

в учреждениях дополнительного образования — 2,3 млн рублей;

в оздоровительных загородных учреждениях — 900 000 рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Доступная среда» выделено около 3 млн рублей, в том числе 365 000 рублей — средства федерального бюджета, 135 000 рублей — средства бюджета Тульской области, 2,4 млн рублей — средства городского бюджета.

В центрах образования № 31, 21, а также в Центре психолого-педагогического и социального сопровождения будут проведены ремонтные работы по оснащению приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов.

На данный момент работы выполнены на 55%. Завершить их планируется до 25 августа.