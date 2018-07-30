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В Туле возле ЦПКиО построят блокированные дома «в лондонском стиле»

В Туле возле ЦПКиО построят блокированные дома «в лондонском стиле»

Этот вопрос обсудили на градсовете в правительстве Тульской области 30 июля.

Постройка появится в Туле на ул. 3-я Озерная д. 6, 8. Индивидуальный дом будет на три семьи. Сейчас там находится дом, подлежащий сносу. Еще один дом блокированный жилой дом выстроят на пересечении ул. 1-я Озерная и ул. Тульского рабочего полка. Сейчас там тоже стоит небольшой дом.

Строительство на участке началось раньше срока, владельцу участка был назначен штраф, он все выплатил и теперь у администрации нет претензий к застройщику.

Председатель регионального правительства Юрий Андрианов отметил, что дома будут выполнены в «симпатичном лондонском стиле» и «довольно необычные».

При этом на градсовете отметили, что этот проект застройщик провел полностью по закону — от момента запроса разрешения на застройку.

- Сегодня застройщики стали приходить за разрешением на строительство таких объектов, и это радует, — сказал Евгений Авилов.

Также градсовет одобрил строительство еще одного дома, на этот раз в Пролетарском округе, на ул. Декабристов, 96. Дом будет рассчитан на 10 собственников — по 70 кв. м на каждого (вместе с гаражом). То есть площадь квартир составит около 50 кв. метров.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:25 0
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