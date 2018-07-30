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Скончался ветеран Великой Отечественной войны туляк Борис Жижин

Скончался ветеран Великой Отечественной войны туляк Борис Жижин

Ему было 96 лет.

30 июля на 97-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, заслуженный юрист РСФСР, старший советник юстиции Борис Васильевич Жижин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Борис Васильевич родился 18 января 1922 года в Туле в семье служащих. По окончании в 1940 году средней школы он был призван на военную службу, в 1942 году направлен на фронт. Туляка назначили командиром взвода разведки отдельной стрелковой бригады. Он принимал участие в сражении за Кавказ. В марте 1944 – мае 1945 годов участвовал в форсировании Днепра и освобождении Херсона, Николаева, Очакова, Одессы, Кишинева, Варшавы, взятии Берлина . Награжден тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I и II степени и многими медалями.

После демобилизации из Советской Армии Борис Васильевич закончил Ростовскую двухгодичную юридическую школу, Всесоюзный юридический институт и связал свою дальнейшую жизнь с работой в органах прокуратуры, где проработал более 44 лет.

Борис Васильевич работал прокурором Лазаревского района, начальником отдела по надзору за органами милиции прокуратуры области, старшим помощником прокурора области по надзору за следствием в органах госбезопасности. В 1974 года Борис Васильевич стал начальником отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах и с этой должности в 1983 году ушел на заслуженный отдых.

- На всех участках работы его отличали высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и компетентность, он пользовался заслуженным уважением в коллективе. Как высококвалифицированному работнику за заслуги в укреплении законности Борису Васильевичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

За успехи в работе Борис Васильевич неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ. Почетный работник прокуратуры РФ.

Руководство и коллектив прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Жижина Б.В.

Светлая память о Борисе Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах, - сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Гражданская панихида прощания с Борисом Васильевичем Жижиным состоится 1 августа в 13.00 в ритуальном зале по адресу: Тула, ул. Галкина, 7.

Myslo подробнее писал о герое войны здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +2
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