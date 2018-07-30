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Более тысячи туляков получили отсрочку от армии

Более тысячи туляков получили отсрочку от армии

Об итогах весеннего призыва 2018 года рассказали в военном комиссариате города Тулы.

С 1 апреля по 15 июля 2018 года в Тульской области проводился призыв граждан 1991−2000 годов рождения на военную службу. Вызову на медкомиссию подлежало 1987 человек, прибыло на призывную комиссию 1986 человека.

Отсрочку получили:

  • по состоянию здоровья — 153 человека;
  • по семейному положению — 6 человек;
  • поступившие на службу в органы внутренних дел (на время службы в органах и учреждениях) — 2 человека;
  • обучающиеся в образовательных учреждения — 1005 человек.

Для прохождения военной службы было отправлено 352 человека, уклонились от призыва 2 человека, от отправки в войска — 1 человек. Разыскан также 131 гражданин, уклонявшихся от призыва на военную службу в предыдущие сезоны.

Помогла в проведении призыва администрация города Тулы: выделила транспорт для оповещения и розыска призывников, привлекла в медицинскую комиссию опытных и квалифицированных врачей.

Как отметили в администрации, главная задача на осень 2018 года — безусловное выполнение задания на отправку в войска молодого пополнения. Это возможно при тесном взаимодействии военного комиссариата Тульской области с отделами полиции по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:20 +3
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