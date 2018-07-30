Три «Лесных патруля» помогут тушить пожары в Туле

По сообщению пресс-службы администрации города Тулы, всего за прошедшую неделю произошло семь пожаров. Евгений Авилов поручил подготовить дорожную карту по проведению противопожарных работ. В них будут задействованы три автомобиля «Лесной патруль», задача которых — осуществлять патрулирование территорий и первичное тушение пожаров.

Помимо этого стало известно, что с 23 по 30 июля произошло 22 аварийных отключения, а также 160 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 94 выезда, оказали помощь 136 гражданам, спасли четыре человека.