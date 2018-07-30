новости
новости
Регистрация
Три «Лесных патруля» помогут тушить пожары в Туле

Три «Лесных патруля» помогут тушить пожары в Туле

Об этом заявил глава администрации Евгений Авилов.

По сообщению пресс-службы администрации города Тулы, всего за прошедшую неделю произошло семь пожаров. Евгений Авилов поручил подготовить дорожную карту по проведению противопожарных работ. В них будут задействованы три автомобиля «Лесной патруль», задача которых — осуществлять патрулирование территорий и первичное тушение пожаров.

Помимо этого стало известно, что с 23 по 30 июля произошло 22 аварийных отключения, а также 160 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 94 выезда, оказали помощь 136 гражданам, спасли четыре человека.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
лесные пожарытушение пожаров
Люди
Евгений Авилов
Место
администрация Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают стать донорами крови
Туляков приглашают стать донорами крови
В Туле на ул. Калинина обнаружили труп мужчины
В Туле на ул. Калинина обнаружили труп мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.