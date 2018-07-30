Туляков приглашают стать донорами крови

4 августа на территории Тульской области пройдет всероссийская донорская акция «Суббота доноров». Она проводится ежегодно с 2009 года летом. Это вызвано тем, что пора отпусков и отдыха — наиболее сложное время года в плане донорской активности. А потребность в крови и ее компонентах в нашей стране огромна в любом сезоне: в среднем из 1000 россиян только 13 регулярно сдают кровь. При этом необходимый минимум доноров — 40 человек.

Для решения этой проблемы была организована «Суббота доноров». В этот день добровольные доноры могут сдать кровь, если не имеют возможности сделать это в будни.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает желающих стать безвозмездными донорами крови по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, тел. для справок: (4872) 36−72−89, прием с 8.00 до 12.00;

Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок: (48762) 6−28−67, прием с 8.00 до 12.00;

Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, тел. для справок: (48741) 5−56−10, прием с 8.00 до 12.00.

При себе обязательно иметь паспорт.