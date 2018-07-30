новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают стать донорами крови

Туляков приглашают стать донорами крови

Рассказываем, где можно поучаствовать во всероссийской акции.

4 августа на территории Тульской области пройдет всероссийская донорская акция «Суббота доноров». Она проводится ежегодно с 2009 года летом. Это вызвано тем, что пора отпусков и отдыха — наиболее сложное время года в плане донорской активности. А потребность в крови и ее компонентах в нашей стране огромна в любом сезоне: в среднем из 1000 россиян только 13 регулярно сдают кровь. При этом необходимый минимум доноров — 40 человек.

Для решения этой проблемы была организована «Суббота доноров». В этот день добровольные доноры могут сдать кровь, если не имеют возможности сделать это в будни.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает желающих стать безвозмездными донорами крови по адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, тел. для справок: (4872) 36−72−89, прием с 8.00 до 12.00;
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок: (48762) 6−28−67, прием с 8.00 до 12.00;
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, тел. для справок: (48741) 5−56−10, прием с 8.00 до 12.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
суббота доноровакциядонор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Несчастный случай в Алексине: мужчина сорвался с трёхметровой высоты
Несчастный случай в Алексине: мужчина сорвался с трёхметровой высоты
Три «Лесных патруля» помогут тушить пожары в Туле
Три «Лесных патруля» помогут тушить пожары в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.