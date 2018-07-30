В Туле на ул. Калинина обнаружили труп мужчины

29 июля в Туле на улице Калинина недалеко от дома №18, корп. 3 местный житель обнаружил труп мужчины. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 45-50 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.