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В Туле на ул. Калинина обнаружили труп мужчины

В Туле на ул. Калинина обнаружили труп мужчины

Личность погибшего устанавливается.

29 июля в Туле на улице Калинина недалеко от дома №18, корп. 3 местный житель обнаружил труп мужчины. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 45-50 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +1
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