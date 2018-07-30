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Три жителя Алексина спасли женщину от грабителя

Три жителя Алексина спасли женщину от грабителя

За проявленное мужество их ждет награда от областного УМВД.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Тульской области, поздней ночью на жительницу Алексина в подъезде дома напал неизвестный мужчина. Он попытался выхватить у нее сумку с мобильным телефоном и кошельком внутри.

Женщина стала звать на помощь. К счастью, ее услышали трое мужчин: они догнали и задержали злоумышленника. После этого спасители вызвали полицию и передали преступника правоохранительным органам. Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый за имущественные преступления 38-летний житель районного центра. Он был доставлен в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

Похищенное имущество изъято, оно будет возвращено законной владелице. Мужчин, проявивших свою гражданскую позицию и задержавших преступника, ждет поощрение.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:29 +8
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