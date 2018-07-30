Где в Туле отключат электричество 31 июля

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Первомайская, 18,20, 22, 24,

ул. Бундурина, 59, 60, 61, 38,

ул. Советская, 14, 22,

п. Северный: ул. Матросова, 2-30,

ул. Челюскинцев, 2-11,

ул. Лазо, 20,

ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),

ул. Набережная, 1-14,

ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,

ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14,

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,

ул. Кольцова, 1-а, 3-а,

ул. Немцова, 10,

ул. Каракозова, 65, 66,

п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,

ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),

п. Скуратово: ул. Киреевская, 4,

п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),

ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),

п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,

ул. Дронова, 6-18,

ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),

ул. Будённого, 12-56 (чётн.), 9-43 (нечётн.),

пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),

ул. Тимирязева, 28-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),

ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),

Северное Заречье,

ул. Любомудрова.