Где в Туле отключат электричество 31 июля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 18,20, 22, 24,
- ул. Бундурина, 59, 60, 61, 38,
- ул. Советская, 14, 22,
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
- ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 4,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
- п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,
- ул. Дронова, 6-18,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 12-56 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
- ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
- Северное Заречье,
- ул. Любомудрова.
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