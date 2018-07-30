новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 31 июля

Где в Туле отключат электричество 31 июля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 18,20, 22, 24,
  • ул. Бундурина, 59, 60, 61, 38,
  • ул. Советская, 14, 22,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 4,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,
  • ул. Дронова, 6-18,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 12-56 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
  • Северное Заречье,
  • ул. Любомудрова.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России до 2020 года продлена программа льготного автокредитования
В России до 2020 года продлена программа льготного автокредитования
Пьяный житель Донского угрожал прохожим канцелярским ножом
Пьяный житель Донского угрожал прохожим канцелярским ножом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.