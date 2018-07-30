новости
новости
Регистрация
Пьяный житель Донского угрожал прохожим канцелярским ножом

Пьяный житель Донского угрожал прохожим канцелярским ножом

Ранее судимый мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.

В Донском на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из продуктового магазина. На место был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв по адресу, стражи порядка увидели мужчину, который кричал на прохожих и размахивал канцелярским ножом. Он не успел никому причинить вреда, был оперативно обезврежен и задержан.

Как оказалось, это ранее судимый местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, задержанный был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
задержаниепьяный хулиганугрожал ножом прохожимУправление Росгвардии по Тульской области
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 31 июля
Где в Туле отключат электричество 31 июля
В Туле пройдут публичные слушания по вопросам налогообложения юридических лиц
В Туле пройдут публичные слушания по вопросам налогообложения юридических лиц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.