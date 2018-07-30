Пьяный житель Донского угрожал прохожим канцелярским ножом

В Донском на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из продуктового магазина. На место был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв по адресу, стражи порядка увидели мужчину, который кричал на прохожих и размахивал канцелярским ножом. Он не успел никому причинить вреда, был оперативно обезврежен и задержан.

Как оказалось, это ранее судимый местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, задержанный был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.