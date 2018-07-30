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В России до 2020 года продлена программа льготного автокредитования

В России до 2020 года продлена программа льготного автокредитования

Предполагается, что в 2018 году с её помощью будет продано 45 тысяч машин.

Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года. Как пишет «Коммерсант», на её реализацию выделено 15 млрд рублей, а в 2018 году с помощью программы планируется продать 45 тысяч машин.

Жителям дальневосточных регионов купить новый автомобиль будет ещё проще – для них размер скидки на выплату первого взноса по кредиту будет составлять 25% вместо изначальных десяти.

Программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. По ним кредитные организации предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля.

Семьи с двумя и более детьми, а также граждане, впервые покупающие машину, могут получить скидку, которая будет компенсирована банку из федерального бюджета.

На тот же срок, до 2020 года, правительство продлило и программу льготного лизинга наземного автотранспорта – на неё планируют выделять не менее 2 млрд рублей в год, а продажи должны расти на 4-5 тысяч машин ежегодно.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 −1
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